Adani: «Inter, neanche Guardiola questo possesso. 20 giorni…»

Daniele Adani ha commentato la vittoria dell’Inter sulla Roma ma più in generale lo stato di forma attuale dei nerazzurri alla BoboTV.

PERIODO – Daniele Adani elogia il momento dei nerazzurri: «Onana ha parato solo due volte. Le caratteristiche dell’Inter sono queste. I nerazzurri arrivano al Derby di Champions nel miglior momento della stagione, non è mai stata così centrata neanche quando ha vinto a Riad o battuto il Barcellona. Allora ci sono state delle cadute, ora ha fatto tanti gol e subito 1 gol in una settimana, gli attaccanti stanno bene e hanno segnato cinque volte al Benfica. Sono i venti giorni migliori della gestione Inzaghi. L’Inter non dribbla, però è la squadra che passa meglio il pallone e che si smarca meglio per riceverlo. Tutti ruotano e il palleggio passa dal portiere, i difensori e anche gli altri. La forza non è l’uno contro uno, non ha paura di tornare indietro. Quasi 3 minuti di possesso nel primo gol, neanche il Manchester City di Guardiola fa questo».