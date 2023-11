Adani: «Frattesi per Bonaventura. Rigorista? Dico uno dell’Inter!»

Adani ha parlato delle possibili scelte di Spalletti per Ucraina-Italia, tra queste Frattesi e anche il nuovo rigorista al posto di Jorginho. Uno dell’Inter.

SCELTE − In collegamento da Leverkusen per la Domenica Sportiva su Rai Due, Daniele Adani sulle possibili scelte di Luciano Spalletti: «Condivido la scelta di Frattesi per Bonaventura. Scamacca invece merita una considerazione sia per centimetri che per sviluppo del gioco. Jorginho? Un’ora di calcio guidata da lui in regia è opportuna. Ma riconosco la qualità e la fisicità di Cristante. Prossimo rigorista? Dimarco o Chiesa».