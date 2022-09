Adani: «Barella all’andata fece un gran gol. Se sta bene deve giocare!»

Barella dovrebbe scendere in campo dal 1′ in Ungheria-Italia. Per il CT Roberto Mancini è una sorta di insostituibile. Sul centrocampista dell’Inter si è espresso sulle reti Rai Adani

DEVE GIOCARE − Lele Adani dice la sua in merito alla presenza o meno di Barella: «Se Tommaso Pobega giocasse mezzala sinistra, Nicolò Barella rimarrebbe a destra dove nel mese di giugno a Cesena segnò proprio all’Ungheria con una grande conclusione. L’Ungheria merita di giocarsi il primo posto. Ma se Barella sta bene bisogna farlo giocare per far correre all’indietro i giocatori magiari».