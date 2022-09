Dumfries chiude gli impegni con l’Olanda: «Felice per la vittoria, grazie!»

Dumfries presto ritornerà ad Appiano Gentile dopo aver chiuso con l’Olanda. Ultima gara per l’esterno dell’Inter che in serata ha vinto con la Nazionale orange contro il Belgio ottenendo il pass per le final four di Nations League

GRAZIE − Denzel Dumfries esulta per vittoria dell’Olanda contro il Belgio (vedi articolo). Il giocatore dell’Inter ha giocato tutti e 90 i minuti della gara dell’Amsterdam Arena. Buona la sua prova con due importanti occasioni per segnare. Adesso, il laterale ritornerà a disposizione di Simone Inzaghi ad Appiano Gentile per la ripresa del campionato. Nel suo post su Twitter ringrazia i tifosi orange.

Ora testa all’Inter per risalire la china.