Torino-Inter, dalla Primavera indicazioni sulle scelte di Inzaghi

Si avvicina Torino-Inter, con calcio d’inizio alle 18. Le formazioni della Primavera, che inizierà alle 13, danno però una prima serie di informazioni su quali saranno le scelte di Inzaghi.

IN CAMPO – I Primavera aggregati “solitamente” da Simone Inzaghi restano con Cristian Chivu. Niente Torino-Inter per i vari Issiaka Kamaté, Amadou Sarr e Aleksandar Stankovic, che più volte avevano integrato il gruppo della prima squadra. Sono tutti e tre titolari in Inter-Sassuolo, il match della settima giornata del Campionato Primavera 1 che inizierà fra pochi minuti (ore 13). E non sarà con Inzaghi nemmeno Ebenezer Akinsanmiro, che era in panchina nel Torino-Inter dell’ultima giornata della scorsa Serie A ma in questa finora è sempre rimasto con la Primavera. Non è invece a disposizione di Chivu Alessandro Calligaris, una panchina con la prima squadra, ma perché è infortunato (lieve problema fisico).