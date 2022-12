Simeone, messaggio all’Inter: «Se pensiamo a noi nessuno può fermarci»

Simone si prepara alla ripresa del campionato fissata il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter. L’attaccante del Napoli, intervenuto a Sky Sport, crede sia fondamentale pensare solo a se stessi per non cadere in trappola

SFIDA LANCIATA – Giovanni Simone non crede che il campionato sia chiuso e si guarda dalle avversarie, Inter compresa. L’attaccante del Napoli pensa sia fondamentale pensare solo a se stessi: «Sicuramente ci sono tante squadre, il campionato è ancora lungo e non siamo arrivati nemmeno a metà. Ci sono tanti motivi ma credo che noi dobbiamo pensare su di noi perché non c’è squadra che possa fermarci se pensiamo solamente a noi».