Serie A, oggi date e orari: esce il calendario di 4 giornate, fino a Inter-Milan!

Oggi giornata fondamentale per la nuova stagione: la Lega Serie A comunicherà il calendario delle prime quattro giornate, ossia fino al derby Inter-Milan.

SI PARTE! – Oggi è la prima di sette date in cui si conoscerà il calendario di anticipi e posticipi della nuova Serie A. Arriva con quarantatré giorni esatti d’anticipo sulla partenza della stagione, prevista per il 19 agosto con due anticipi alle 18.30 (le partite inaugurali) e due alle 20.45, con le prime quattro giornate. Per l’Inter significa sapere quando si giocherà contro Monza in casa, Cagliari in trasferta, Fiorentina in casa e soprattutto derby col Milan, peraltro già con data obbligatoria.

IL PROGRAMMA – Le successive date di calendario della Lega Serie A saranno dalla 5ª alla 19ª giornata mercoledì 6 settembre, dalla 20ª alla 29ª giornata mercoledì 20 dicembre, la 30ª giornata martedì 6 febbraio, dalla 31ª alla 33ª giornata martedì 19 marzo, dalla 34ª alla 37ª giornata venerdì 19 aprile e l’ultima giornata lunedì 20 maggio. In concomitanza, uscirà anche la divisione di quali partite andranno solo su DAZN e quali (tre a giornata) anche su Sky Sport.

SERIE A – PRIMA GIORNATA (domenica 20 agosto 2023)

Bologna-Milan

Empoli-Verona

Frosinone-Napoli

Genoa-Fiorentina

Inter-Monza

Lecce-Lazio

Roma-Salernitana

Sassuolo-Atalanta

Torino-Cagliari

Udinese-Juventus

SERIE A – SECONDA GIORNATA (domenica 27 agosto 2023)

Cagliari-Inter

Fiorentina-Lecce

Frosinone-Atalanta

Juventus-Bologna

Lazio-Genoa

Milan-Torino

Monza-Empoli

Napoli-Sassuolo

Salernitana-Udinese

Verona-Roma

SERIE A – TERZA GIORNATA (domenica 3 settembre 2023)

Atalanta-Monza

Bologna-Cagliari

Empoli-Juventus

Inter-Fiorentina

Lecce-Salernitana

Napoli-Lazio

Roma-Milan

Sassuolo-Verona

Torino-Genoa

Udinese-Frosinone

SERIE A – QUARTA GIORNATA (domenica 17 settembre 2023)

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Atalanta

Frosinone-Sassuolo

Genoa-Napoli

Inter-Milan

Juventus-Lazio

Monza-Lecce

Roma-Empoli

Salernitana-Torino

Verona-Bologna

