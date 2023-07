Onana, destino chiaro con l’Inter. Una data di scadenza – TS

Il destino di André Onana sembra ormai chiaro nell’Inter. L’addio è prossimo, Tuttosport dà qualche informazione in più sulla trattativa con il Manchester United.

CESSIONE – La prima offerta ufficiale del Manchester United per André Onana è stata di 40 milioni più 5 di bonus, l’Inter ha rifiutato prontamente. La seconda è arrivata ieri, ma in forma verbale, ed era di 50-52 milioni di euro compresi i bonus. La dirigenza nerazzurra non ha esitato neanche nella giornata di ieri e ha dato un secco “no” come risposta ai Red Devils. L’Inter vorrebbe 60 milioni, al raggiungimento dei 55 da parte del club inglese si comincerebbe a ragionare. C’è ovviamente una data di scadenza: il 13 luglio, giorno in cui inizierà il ritiro nerazzurro. Samir Handanovic è in stand-by, Alex Cordaz in Arabia Saudita, è difficile che i nerazzurri inizino senza estremi difensori la stagione. La sensazione è comunque che l’operazione si concluda, la storia su Instagram di Onana sembra alludere al suo addio.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini