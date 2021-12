Sanchez o Dzeko, contro il Cagliari l’unico dubbio riguarda l’attacco – CdS

Sanchez o Dzeko? Questo è l’unico dubbio di formazione per Simone Inzaghi in vista di Inter-Cagliari in programma domenica alle 20:45.

IN ATTACCO – Rispetto l’undici visto in campo contro il Real Madrid, l’unica novità in campo dovrebbe essere il ritorno in campo di Stefan de Vrij (vedi articolo). L’unico dubbio, al massimo, riguarda la fase offensiva. Per ragioni di turnover, in attacco il ballottaggio è appunto tra Sanchez e Dzeko. Il cileno ha giocato dal primo minuto soltanto nella trasferta contro l’Empoli. Nel frattempo, Barella, dopo l’espulsione contro il Real Madrid, è anche il primo diffidato dell’Inter in questa stagione.

Fonte: Corriere dello Sport