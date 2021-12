Inter-Cagliari, torna de Vrij. Dumfries pronto! Cautela per Ranocchia – CdS

L’Inter domenica contro il Cagliari punta alla quarta vittoria consecutiva in campionato. Recuperato Stefan de Vrij, l’olandese giocherà al centro della difesa nerazzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarà anche Dumfries sulla fascia destra.

LA SITUAZIONE – Inzaghi in difesa recupera de Vrij e predica calma riguardo i recuperi di Ranocchia e Darmian. Il quotidiano romano questa mattina fa il punto della situazione riguardo l’infermeria nerazzurra e soprattutto la retroguardia interista in vista della sfida di domenica contro il Cagliari. In difesa de Vrij torna a giocare regolarmente, completerà il reparto con Skriniar e Bastoni. A destra non ci sono altre complicazioni. Dopo aver perso Darmian, Dumfries è stato sostituito contro il Real Madrid solo per evitare ulteriori rischi. L’esterno olandese, dunque, sarà a disposizione del tecnico, dato che ad Appiano Gentile ha svolto lavoro personalizzato assieme al resto dei titolari in Champions League. Preallertato, comunque, Danilo D’Ambrosio.

CAUTELA – Per quanto riguarda i recuperi di Ranocchia e Darmian, i problemi fisici accusati suggeriscono cautela. Ieri entrambi hanno svolto lavoro a parte sul campo. Entrambi dovrebbero tornare a disposizione venerdì prossimo per Salernitana-Inter.

Fonte: Corriere dello Sport