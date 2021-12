Keita Baldé ritrova l’Inter: pericolo numero uno nella sfida col Cagliari

Inter-Cagliari per i nerazzurri significa incrociare Keita Baldé. Il senegalese è un ex, e bisogna tenerlo particolarmente sotto controllo.

PERICOLO NUMERO UNO – L’Inter nella sfida col Cagliari dovrà fare attenzione a un giocatore in particolare. Parliamo del principale acquisto estivo dei sardi, nonché una delle loro concrete speranze per puntare alla salvezze. Vale a dire il numero nove, Keita Baldé. Vecchia conoscenza della Serie A, dell’Inter di pure di Inzaghi nello specifico.

IMPATTO A CAGLIARI – Chiariamo che il vero pericolo numero uno è Joao Pedro. Nessuno ha più impatto del brasiliano nell’economia del gioco del Cagliari. Anche Keita sta comunque dando il suo contributo. Risultando il miglior partner del numero dieci. L’ex Lazio è il secondo marcatore della squadra, con tre reti. E un titolare assoluto dell’attacco, quando sta bene. Il suo impatto lo sta avendo, tra le mille difficoltà dei rossoblù.

GOL DA EX – Ma per Keita appunto valgono le questioni personali. Il senegalese per cominciare è un ex. Ha giocato in nerazzurro nel 2018-2019, risultando decisivo in quel famoso Inter-Empoli di Spalletti. Anche se ha sfiorato il pasticcio nel finale con un rosso senza alcun senso. Dopo quella partita non è stato riscattato. E pur mantenendo un buon rapporto con l’ambiente al suo ritorno in Serie A ha voluto farsi sentire. Con la Sampdoria lo scorso anno sui sette gol totali segnati due sono arrivati contro l’Inter. Uno all’andata e uno al ritorno. Un buon motivo per tenerlo particolarmente d’occhio.