Salisburgo-Inter, una sfida che vale milioni! Le cifre in caso di vittoria – TS

La vittoria nerazzurro in Salisburgo-Inter porterebbe, oltre che il passaggio del turno in Champions League, una cifra non indifferente nelle casse del club. Ne parla TuttoSport.

INTROITI – La posta in palio in Salisburgo-Inter per la squadra di Simone Inzaghi è particolarmente alta. Non solo per la qualificazione agli ottavi di Champions League ma anche per la cifra che ne deriverebbe nel caso in cui questo passaggio avvenisse. L’edizione odierna di TuttoSport evidenzia un po’ di numeri, che farebbero davvero bene alle casse dell’Inter. La cifra complessiva, in caso di vittoria nerazzurra stasera, sarebbe quella di 12,4 milioni di euro. L’avanzamento nel turno di Champions League, infatti, vale 9,6 milioni di euro. A ciò si aggiungono i 2,8 milioni disposti per ogni vittoria all’interno del girone. Da non dimenticare, poi, la cifra di partenza versata dalla UEFA a tutte le 32 squadre partecipanti all’inizio della competizione: 15,6 milioni di euro. E, in aggiunta, anche i ricavi da stadio. Numeri, tutti questi elencati sopra, che non possono far altro che incentivare l’Inter nella ricerca della vittoria e nel passaggio del turno questa sera a Salisburgo.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi