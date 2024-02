Roma (quasi) a specchio contro l’Inter, El Shaarawy chiave: la formazione – CdS

La Roma in questi giorni si è allenata agli ordini di Daniele De Rossi per preparare con attenzione la sfida con l’Inter prima in classifica. Per l’occasione, il nuovo allenatore giallorosso, ha studiato una novità per provare a contenere l’Inter: una sorta di modulo a specchio con i nerazzurri, che però non è né un 4-3-3 né un 3-5-2. Di seguito la probabile formazione dei giallorossi secondo il Corriere dello Sport.

PROBABILE FORMAZIONE – La Roma ha preparato la partita con l’Inter partendo dallo stesso modulo che ha battuto il Cagliari nell’ultima sfida di campionato, ma con qualche accorgimento. Non sarà né il 4-3-3 che abbiamo visto nelle prime tre partite della gestione Deniele De Rossi né il 3-5-2 in stile Mourinho. Sarà un ibrido molto “Spallettiano”, una difesa a tre e mezzo che chiede molto sacrificio a Stephan El Shaarawy. In settimana, il tecnico giallorosso ha provato una sorta di 5-3-2 nella fase difensiva che preveda l’allineamento di El Shaarawy quasi sulla linea dei centrali e il nuovo arrivato Angelino più dentro al campo a supportare Gianluca Mancini e Llorente e Paulo Dybala lasciato libero. Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini si alterneranno infine nel pressing su Hakan Calhanoglu. A centrocampo confermato Leandro Paredes. Quando poi la Roma potrà palleggiare (lo farà prevedibilmente meno rispetto alle serate precedenti) rivedremo certi automatismi che sono stati provati a Trigoria e in parte applicati in partita. In fase di impostazione, Angelino sarà una sorte di regista aggiunto, con El Shaarawy che a quel punto avanzerà nel tradizionale ruolo di esterno-trequartista.

Di seguito la probabile formazione della Roma (4-3-3/5-3-2): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida