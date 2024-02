Baldanzi ritrova l’Inter, ma con la Roma. Arma in più per De Rossi – CdS

Tommaso Baldanzi veste giallorosso: il talentino ex Empoli, oggi alla Roma, torna a sfidare l’Inter – spiega il Corriere dello Sport – a poco più di un anno dal suo storico gol a San Siro contro la corazzata nerazzurra.

FUTURO – Nel mondo del calcio, spesso, sono gli attimi che definiscono la carriera di un giovane talento. Tommaso Baldanzi, in passato ha già fatto male all’Inter con la maglia dell’Empoli. A quei tempi diciannovenne, con un suo gol decise la partita due minuti dopo il suo ingresso con la maglia dei toscani. Dal 23 gennaio 2023 e il gol all’Inter, al 31 gennaio 2024 con il passaggio nella Capitale, sponda Roma. L’esordio contro il Cagliari a dare il via alla sua nuova avventura in giallorosso, ma non ancora titolare. Tra pochi giorni invece tornerà ad affrontare di nuovo l’Inter, che in lui riaffiora sicuramente buoi ricordi. Contro i nerazzurri all’Olimpico non partirà dalla panchina e sarà un’arma in più a disposizione di De Rossi, per questo motivo dovrà stare molto attento Simone Inzaghi a preparare la sfida in tal senso. Già domani, la volontà di Baldanzi sarà quella di potersi ripetere in giallorosso come a gennaio 2023, ma quella era anche un’altra Inter.

Fonte: Jac.Ali – Corriere dello Sport