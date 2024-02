Roma-Inter probabili formazioni 24ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Roma-Inter in Serie A precede in scaletta l’attesissima Finale di Sanremo 2024 e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per provare a continuare la striscia positiva che, in attesa di Juventus-Udinese, può significare davvero fuga. Le due squadre a partire dalle ore 18:00 si affronteranno nella Capitale – presso lo Stadio “Olimpico” di Roma – per la partita della 24ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Ecco le probabili formazioni di Roma-Inter in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

ROMA (4-3-3): 1 Rui Patricio; 2 Karsdorp, 23 G. Mancini, 14 D. Llorente, 69 Angelino; 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Lorenzo Pellegrini ©; 21 Dybala, 90 R. Lukaku, 92 El Shaarawy.

A disposizione: 63 Boer, 99 Svilar; 3 Huijsen, 6 Smalling, 17 Azmoun, 19 Celik, 20 Renato Sanches, 22 Aouar, 35 Baldanzi, 43 Kristensen, 52 Bove, 59 Zalewski, 60 Pagano, 61 Pisilli, 67 Joao Costa.

Allenatore: Daniele De Rossi

Diffidati: Llorente, Kristensen e Pellegrini.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 5 Ndicka, 9 Abraham, 37 Spinazzola.

Altri giocatori: 73 Marin; 62 F. Alessio, 64 L. Cherubini, 66 M. Mannini, 68 D’Alessio, 72 Golic, 74 Oliveras.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Pochi dubbi per De Rossi, che alla fine potrebbe modificare il suo 4-3-3 solo cambiando la posizione del capitano Pellegrini per fare spazio a Bove in mediana, rinunciando a El Shaarawy in attacco. Da valutare la presenza di Smalling in panchina.

Probabili formazioni Serie A: Roma-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 6 de Vrij, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 41 Akinsanmiro, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Massimiliano Farris (vice dello squalificato Simone Inzaghi, ndr)

Diffidato: Bastoni.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 5 Sensi, 7 Cuadrado, 16 Frattesi.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 43 M. Motta, 44 Stabile, 47 Kamate, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Solite certezze per Inzaghi, che deve solo decidere se rilanciare Dumfries dal 1′ come esterno destro a tutta fascia o continuare a dare fiducia al favorito Darmian. Qualche problema di troppo in mezzo al campo ma solo per chi parte dalla panchina.