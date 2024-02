Roma-Inter, su tutti ‘killer’ Thuram! Poi una marea di 7 – TS

Thuram premiato con il titolo di migliore in campo di Roma-Inter, dopo aver segnato il 2-2 e costretto Angelino a fare autogol per il momentaneo 2-3. Tuttosport però dà tanti buoni voti ai giocatori di Inzaghi, compreso Farris che lo ha sostituito in panchina.

LE VALUTAZIONI – Marcus Thuram davanti a tutti per Roma-Inter. È un bel 7,5 quello che l’attaccante francese prende nelle pagelle di Tuttosport, dopo la gran prova di ieri. Il quotidiano di Torino lo definisce “killer”, per come si avventa sul cross di Matteo Darmian (voto 6,5) e per come costringe Angelino a fare autogol. Ma dalla partita dell’Olimpico arrivano anche tanti 7: ben cinque. Uno lo prende Yann Sommer, anche per come ha fermato il peggiore in campo Romelu Lukaku. Poi tocca a Francesco Acerbi, dal gol all’infortunio, Alessandro Bastoni, che ha chiuso la partita, e Henrikh Mkhitaryan, ex che si è fatto rimpiangere procurandosi il fallo da cui nasce l’azione del 2-2. Ma c’è anche un altro voto alto in Roma-Inter: quello per Massimiliano Farris. Con lui in panchina a sostituire Simone Inzaghi l’Inter non perde mai. Come Darmian 6,5 per Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco, mentre sotto il 6 vanno Benjamin Pavard e Lautaro Martinez non certo perfetti. Fra i subentrati di Roma-Inter voti a Marko Arnautovic e Stefan de Vrij, sufficienti.

Fonte: Tuttosport – S.P.