PSG-Inter, novità di formazione? Inzaghi può cambiare l’attacco − TS

L’Inter affronterà tra poche ore il PSG nell’ultima amichevole prevista in Giappone: Simone Inzaghi ragiona perciò sulla formazione da schierare. Può cambiare l’attacco? Le novità.

ATTACCO − L’Inter affronterà oggi il PSG nell’ultima amichevole della tournée estiva in Giappone. Simone Inzaghi pensa alla formazione da schierare titolare e, in questo senso, può cambiare qualcosa anche in attacco. Non è detto che Joaquin Correa venga tenuto fuori in automatico, ma il tecnico sa che questa contro il Paris Saint-Germain è anche un’occasione per iniziare a testare la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Il nuovo arrivato scalpita e spera, secondo Tuttosport, di poter sfruttare già questa occasione contro l’ex Milan Skriniar.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini