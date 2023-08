Scamacca profilo giusto per l’Inter? Due incastri da considerare

Gianluca Scamacca è l’attaccante scelto dall’Inter per rinforzare il reparto offensivo. La trattativa con il West Ham, proprietario del cartellino, è ben avviata. In attesa di sviluppi, vediamo come si inserirebbe il 24enne nell’attacco nerazzurro.

SCATTO DECISIVO – La ricerca di un nuovo attaccante da parte dell’Inter subisce un’accelerata improvvisa. Mentre il mirino sembrava ruotare attorno a Folarin Balogun dell’Arsenal, ecco lo scatto improvviso di Gianluca Scamacca. I nerazzurri hanno già avviato i discorsi con il West Ham (qui i dettagli) e c’è grande fiducia di poter chiudere la trattativa a stretto giro. L’attaccante classe 1999, ex compagno del neo-interista Davide Frattesi al Sassuolo, si candida così a colmare il vuoto nel reparto avanzato dell’Inter (Joaquin Correa permettendo). Portando caratteristiche mancanti nel parco offensivo di Simone Inzaghi.

PUNTA DA DIALOGO – Scamacca ha il certificato ufficiale del centravanti viste le caratteristiche fisiche: 195 cm per 85 kg ne fanno il prototipo perfetto dell’attaccante di peso. Ma non è il classico pennellone da piazzare in area in attesa di cross e imbeccate. Anzi, è un attaccante molto mobile, che ama partire da posizioni più arretrate, dialogando coi compagni. In tal senso, appare un profilo ideale per associarsi con Lautaro Martinez. Sarebbe invece più da testare l’eventuale intesa con Marcus Thuram: il numero 9 dell’Inter è più incisivo nella progressione, pertanto Scamacca può agire da grimaldello per aprire gli spazi al francese. Ma tutte queste sono suggestioni, perché gli ultimi mesi della sua carriera impongono più di qualche rallentamento.

CRESCITA DA RIPRENDERE – Nella stagione appena conclusa, la prima con la maglia del West Ham, Scamacca ha saltato ben 23 partite per problemi al ginocchio (risolti, si spera, con l’operazione fatta in primavera). Senza quindi capitalizzare l’investimento degli Hammers (36 milioni di euro + bonus nell’estate 2022) né proseguire la sua crescita. I numeri, del resto, parlano chiaro: dopo 28 reti alle prime due stagioni in Serie A (12 col Genoa e poi 16 col Sassuolo) in Inghilterra si ferma ad appena 8 gol (di cui solo 3 in Premier League). Arrivasse all’Inter, quindi, Scamacca dovrà riprendere il suo percorso. Pur non trovando un minutaggio da titolare assoluto. Una sfida che non ammette errori o cali di tensione per l’ex neroverde, a cui di sicuro la voglia non manca.