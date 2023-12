Probabili formazioni Inter-Bologna in Coppa Italia: i ballottaggi e le scelte di Inzaghi

Probabili formazioni Coppa Italia in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Inter-Bologna, che è in programma oggi a partire dalle ore 21:00 a Milano. Partita valida per gli Ottavi di Finale di Coppa Italia Frecciarossa. Scopriamo le ultime novità sui piani tecnico-tattici di Inzaghi che, tra ultimi ballottaggi e scelte da fare in mezzo a due impegni di Serie A (Lazio e Lecce), si prepara a schierare l’undici titolare in Inter-Bologna di Coppa Italia

CONVOCATI: Lista diramata da Inzaghi ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

INDISPONIBILI: 2 Dumfries (risentimento), 6 de Vrij (risentimento), 7 Cuadrado (infiammazione), 70 A. Sanchez (affaticamento).

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –

BALLOTTAGGI: Sensi può essere la sorpresa tra centrocampo (mezzala sinistra nel 3-5-2) e attacco (mezzapunta nel 3-5-1-1), in base all’utilizzo di Klaassen e/o Lautaro Martinez dall’inizio.

MODULO: 3-5-2.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

Probabili formazioni Inter-Bologna in Coppa Italia: l’Inter di Inzaghi

PROBABILE FORMAZIONE: 77 Audero; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 14 Klaassen, 30 Carlos Augusto; 8 Arnautovic, 10 Lautaro Martinez ©.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 1 Sommer, 12 Di Gennaro; 5 Sensi, 9 M. Thuram, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 32 F. Dimarco, 28 Pavard, 41 Akinsanmiro, 42 Agoumé, 44 Stabile, 47 Kamate, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

ALTRI GIOCATORI IN ROSA: 40 Calligaris; 48 Guercio.

SQUADRA AVVERSARIA: Il Bologna dell’ex nerazzurro Thiago Motta, che nei turni precedenti ha eliminato Cesena ed Hellas Verona per sfidare l’Inter, all’esordio stagionale nella competizione (qui per maggiori dettagli sulle probabili formazioni di Inter-Bologna in Coppa Italia).

Inter-Bologna LIVE su Inter-News.it

In attesa delle formazioni ufficiali di Inter-Bologna in Coppa Italia, segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social – per restare sempre aggiornato sulle ultime novità. La cronaca testuale della partita in diretta, con il supporto digitale e grafico del LIVE MATCH by FootData™, inizierà alle ore 20:30 circa ma il pre-partita è in programma già da prima con tutti i contenuti dedicati.