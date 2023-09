Precedenti Inter-Sassuolo: sfida storicamente ostica, pure vincendo

Inter-Sassuolo si giocherà alle 20.45 e i precedenti solo nell’ultimo anno si sono un po’ riposizionati. Ma, a parte il doppio 7-0, è sempre stata una partita complicata.



I PRECEDENTI – Quello di oggi sarà l’Inter-Sassuolo numero 11 in casa. L’assurdità è che, nelle partite al Meazza, il numero di vittorie è uguale: 4 a testa, più 2 pareggi, con i nerazzurri che pure hanno segnato 19 gol contro 13. Questo “grazie” al 7-0 del 14 settembre 2014, che ha un po’ forzato il dato. La prima sfida è del 9 febbraio 2014: un gol di Walter Samuel a inizio ripresa, in una partita abbastanza brutta, dà alla squadra allenata da Walter Mazzarri la vittoria per 1-0 sul Sassuolo all’epoca allenato da Alberto Malesani. Poi gli ospiti sono diventati una vera e propria bestia nera dell’Inter. Tanto da risultare spesso indigesti e con Domenico Berardi più volte protagonista.

IL RISCATTO – Di 7-0 per l’Inter sul Sassuolo nei precedenti ce ne sono due: anche il primo in assoluto, il 22 settembre 2013 al Mapei Stadium. Dopo il 2014 in casa solo 2 vittorie su 7 al Meazza, la prima il 7 aprile 2021 in un recupero con le reti di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Per il resto i neroverdi si sono imposti 4 volte (3 di fila e lo 0-2 del 20 febbraio 2022). Tendenza almeno leggermente invertita nella scorsa stagione, pur dovendo soffrire. L’8 ottobre di un anno fa, a Reggio Emilia, vittoria per 1-2 grazie a un super Edin Dzeko (doppietta). Lo scorso 13 maggio è 4-2: due gol Lukaku, poi autorete di Ruan Tressoldi e centro di Lautaro Martinez. L’Inter va 3-0 ma non basta, perché rischia la rimonta: il momentaneo 3-2 lo fa Davide Frattesi, già a segno all’andata. Stavolta avrà la maglia opposta.