Pjaca ancora non del Cagliari: si riducono le chances che giochi con l’Inter

Condividi questo articolo

Pjaca mercoledì ha raggiunto l’accordo fra Juventus e Cagliari per trasferirsi in rossoblù, ma non è ancora ufficiale. L’attaccante doveva essere già in Sardegna oggi, ma non è ancora arrivato e a questo punto la sua presenza domenica con l’Inter è in forte dubbio.

TUTTO RINVIATO – Marko Pjaca giocherà nel Cagliari, ma quasi certamente dopo la partita contro l’Inter. L’attaccante croato si trasferirà in prestito per diciotto mesi, con diritto di riscatto fissato a dodici milioni di euro. Il giocatore è in uscita dalla Juventus, e Fabio Paratici ha confermato la trattativa mercoledì prima della partita di Coppa Italia contro la Roma. Pjaca doveva essere in Sardegna fra ieri e oggi, con visite mediche alla clinica Villa Stuart di Roma, ma alcune lungaggini burocratiche hanno posticipato l’affare. Non è in discussione il suo trasferimento al Cagliari, solo presumibilmente ci vorrà ancora qualche giorno (a meno di novità domani mattina). Alle ore 12.45 è prevista la conferenza stampa di Rolando Maran, poi i rossoblù dirameranno i convocati per la partita e voleranno direzione Milano. È quasi impossibile che in Inter-Cagliari possa esserci Pjaca: fra qualche ora la certezza, il croato sarà a disposizione a partire dal match contro il Parma.