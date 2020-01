Di Marzio: “Eriksen-Inter, ultima richiesta del Tottenham. I tempi”

Eriksen all’Inter, tutto fatto ma il Tottenham fa un’ultima richiesta. Gianluca Di Marzio ha aperto, come al solito, “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport con una notizia sui nerazzurri (vedi articolo) e nel corso della trasmissione ha proseguito.

GROSSO NOME IN ARRIVO – Gianluca Di Marzio continua, dopo l’annuncio di Matteo Politano: «Si sta concludendo l’ennesima interminabile giornata sul fronte Inter e Christian Eriksen, con un’altra cena fra Giuseppe Marotta, l’avvocato Angelo Capellini e gli intermediari Frank Trimboli e Paolo Busardò, che stanno curando la trattativa con il Tottenham. Abbiamo detto che oggi pomeriggio l’Inter ha dovuto aumentare l’offerta dal Tottenham per arrivare a quei venti milioni di euro che chiedeva Daniel Levy per dare l’OK alla partenza a gennaio. Levy non si muoveva da quei venti milioni, l’Inter ha dovuto fare questo aumento per prenderlo a gennaio. Cosa manca perché arrivi? Il Tottenham ha chiesto all’Inter il tempo per prendere un giocatore per sostituire Eriksen. Il Tottenham non è così sprovveduto, sa già uno o due nomi, è una questione che l’Inter si aspetta nel weekend venga risolta. Lunedì o martedì, ma aggiorneremo nelle prossime ore, Eriksen avrà l’OK per andare a Milano. Oggi è stata una giornata importantissima, perché l’Inter ha aumentato l’offerta trovando quell’OK che il Tottenham non poteva non dare. Non si sono mossi da quei venti milioni per Eriksen».