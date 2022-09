Pellegrini, l’infortunio non preoccupa. Le sensazioni verso Inter-Roma – TS

Lorenzo Pellegrini ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per un problema ai flessori. Le sue condizioni però, secondo Tuttosport, non sembrano preoccupare. Le sensazioni in vista di Inter-Roma

STOP – Lorenzo Pellegrini fa parte di quel gruppo di calciatori che ha lasciato il gruppo della Nazionale Italiana a causa di problema fisico. Per il centrocampista della Roma, reduce da un problema ai flessori per cui però è stata esclusa una lesione. Il centrocampista, secondo Tuttosport, dovrebbe essere regolarmente in campo per Inter-Roma, sfida in programma al rientro dalla pausa per le nazionali.

Fonte: Tuttosport – Brunella Ciullini