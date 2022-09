Pjanic: «Juventus in difficoltà? Anche Inter e Milan faticano! Scudetto…»

Miralem Pjanic, centrocampista del Sharjah, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport, ha parlato della Serie A e della lotta scudetto.

SERIE A – Pjanic parla a proposito della lotta scudetto in Serie A: «Juventus ottava, stupito? Sì. Ma diciamo che quasi tutte le big stanno facendo fatica a decollare. Penso all’Inter e pure al Milan, che comunque è più avanti. Il Napoli ha fatto un grande inizio di campionato, come Atalanta ed Udinese. È vero, dalla Juventus ci si aspettava di più ma è soltanto l’inizio e c’è ancora tempo per recuperare. Per vincere lo scudetto devi essere regolare e continuo, però ci sono più di trenta partite da giocare. La sosta arriva al momento giusto».

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia