Paventi: “Inter blindata prima del Bayer Leverkusen. Formazione, dubbio”

Inter in campo stasera contro il Bayer Leverkusen per i quarti di finale di Europa League. Andrea Paventi, in collegamento da Dusseldorf per Sky Sport 24, spiega come resti solo un dubbio di formazione per Conte in vista della partita delle ore 21.

LA PRESENTAZIONE – Andrea Paventi spiega come l’Inter arriva al match col Bayer Leverkusen: «Belli coperti e blindati in albergo. È così nelle vigilie, a poche ore da una partita importante: dentro o fuori, quarto di finale che dà inizio alle Final Eight per l’Inter. Un avversario, il Bayer Leverkusen, che ovviamente merita il massimo rispetto per le qualità che ha, per la stagione che ha fatto e per quello che può rappresentare per la squadra di Peter Bosz la partita di questa sera. L’Inter però è focalizzata sull’obiettivo da raggiungere, che è la qualificazione alle semifinali».

QUALE FORMAZIONE? – Paventi crede nelle conferme per Inter-Bayer Leverkusen: «Una squadra che non credo cambierà. Probabilmente, rispetto alle ultime due partite, sarà lo stesso undici che ha battuto l’Atalanta e il Getafe. Ci porteremo il dubbio fino a stasera sulla corsia di destra: il favorito è Danilo D’Ambrosio, però lì a destra ci potrebbe essere un ballottaggio con Victor Moses. Diego Godin è favorito su Milan Skriniar, la sensazione è che sia lo stesso undici ma per le scelte di Antonio Conte dobbiamo aspettare le 19. Clima caldissimo, l’Inter ci arriva molto carica e nella miglior condizione possibile. Credo che anche Conte non si aspettasse di portare la squadra così bene in condizione, dopo partite giocate ogni tre giorni e tanta fatica lasciata sui campi. L’Inter ci arriva bene, adesso deve fare la parte più importante dell’impresa: battere gli avversari».