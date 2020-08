Smalling cercato dall’Inter. Nainggolan, priorità Cagliari (con un amico) – SM

Smalling può far ritorno in Serie A dopo l’ottima annata a Roma. E in Serie A resterà quasi sicuramente anche Nainggolan, che deve decidere la sua prossima meta. Come riportato da “Sport Mediaset, l’Inter lavora in entrata e in uscita

OCCASIONE SMALLING – Oltre alla “ricca” operazione Tanguy Ndombelé (vedi aggiornamenti), Beppe Marotta in Inghilterra cerca anche un difensore centrale low cost adatto alla difesa a tre di Antonio Conte. Come raccontatovi giorni fa (vedi articolo), sul taccuino nerazzurro c’è Chris Smalling, appena rientrato al Manchester United dopo il prestito alla Roma, che a sua volta spera ancora di farlo tornare nella Capitale. Dopo Alexis Sanchez, anche Smalling per l’Inter?

ESUBERO NAINGGOLAN – Chi difficilmente farà ritorno nella Capitale è Radja Nainggolan, che al momento non dovrebbe far ritorno neanche a Milano. Lo cerca la Fiorentina, ma la priorità del centrocampista belga resta la permanenza a Cagliari. Per rendere il trasferimento definitivo è necessaria la riduzione dell’ingaggio, la stessa chiesta all’amico Alessandro Florenzi, altro obiettivo di mercato dei rossoblù. Il Cagliari spera di convincere l’ex coppia giallorossa per il suo ambizioso progetto tecnico, l’Inter vuole liberarsi degli alti costi di Nainggolan a bilancio.