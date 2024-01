Napoli-Inter, la Supercoppa fa successo d’ascolti in TV: i numeri!

Napoli-Inter e, più in generale, tutto il nuovo format della Supercoppa Italiana, ha registrato buoni numeri per gli ascolti nella diretta TV in chiaro, su Canale 5. Ecco i dati della finale e delle due semifinali.

SUCCESSO IN TV – La prima edizione della EA SPORTS FC Supercup si è conclusa ieri sera, a Riyadh, con Napoli-Inter. Il successo è arrivato in campo per i nerazzurri, che hanno alzato il trofeo della Supercoppa Italiana, ma anche in diretta TV. La diretta di Canale 5 della finale fra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Walter Mazzarri ha registrato buonissimi numeri. La media è di 7.189.477 spettatori, con uno share del 31,1% e un picco di ascolto che ha superato gli 8,2 milioni di individui davanti allo schermo. La reach della finale è stata di 15,3 milioni di individui. Napoli-Inter è stata la partita più vista fra quelle disputate in Arabia Saudita per il torneo di Supercoppa Italiana. Ma anche le semifinali hanno fruttato buoni numeri. Napoli-Fiorentina, andata in onda su Italia 1, ha avuto una media di audience di 3.119.693 individui e uno share del 15,2%. Inter-Lazio l’ha superata su Canale 5: 4.777.266 spettatori e uno share del l 22,7%. Oltre 21 milioni di individui nel totale hanno seguito tutto l’evento della Supercoppa Italiana.