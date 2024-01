Napoli-Inter probabili formazioni Finalissima di Supercoppa Italiana: tutti gli aggiornamenti

Napoli-Inter Finalissima di Supercoppa Italiana 2023 e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo per assegnare il primo titolo nazionale stagionale nel nuovo format Final Four. E curiosamente la sfida è proprio tra la squadra campione d’Italia in Serie A e quella detentrice della Coppa Italia. Le due squadre a partire dalle ore 20:00 italiane si affronteranno presso il “King Saud University Stadium – Al-Awwal Park” di Riad (Arabia Saudita) per la partita valida come Finale di “EA SPORTS FC Supercup”. Ecco le probabili formazioni di Napoli-Inter in Supercoppa Italiana con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

NAPOLI (3-4-3): 95 Gollini; 22 Di Lorenzo ©, 13 Rrahmani, 5 Juan Jesus; 30 Mazzocchi, 24 Cajuste, 68 Lobotka, 6 Mario Rui; 21 Politano, 18 G. Simeone, 77 Kvaratskhelia.

A disposizione: 14 Contini, 16 Idiasak; 4 Demme, 8 H. Traoré, 20 Zielinski, 23 Zerbin, 24 Ngonge, 29 Lindstrom, 50 D’Avino, 55 Ostigard, 60 Gioielli, 70 Gaetano, 81 Raspadori.

Allenatore: Walter Mazzarri

Diffidati in Serie A: Juan Jesus, Di Lorenzo, Mario Rui, Mazzocchi e Ngonge.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati in Supercoppa Italiana: 1 Meret; 3 Natan, 9 Osimhen, 17 Mathias Olivera, 38 L. Russo, 99 Zambo Anguissa.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: L’ex Mazzarri proverà a portare almeno una delle ultime novità di mercato in panchina (Ngonge), mentre in dubbio è l’altra (Traoré), così come Demme. In difesa pronto l’ex Juan Jesus, invece a centrocampo Zielinski – promesso sposo nerazzurro? – sembra destinato alla panchina. A Simeone il compito di sostituire l’assente Osimhen in attacco.

Probabili formazioni Finalissima Supercoppa Italiana 2023: Napoli-Inter

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 2 Dumfries, 5 Sensi, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 17 Buchanan, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 44 Stabile, 50 A. Stankovic, 70 A. Sanchez, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato in Serie A: Barella.

Squalificati: –

Indisponibile e/o non convocato in Supercoppa Italiana: 7 Cuadrado.

Altri giocatori: –

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Il dubbio Bastoni rischia di diventare una certezza per Inzaghi, cioè la certezza di non voler rischiare il difensore italiano affaticato e riproporre dal 1′ de Vrij al centro della difesa. In questo caso Acerbi agirebbe da braccetto sinistro, come già visto a Napoli. Solito ballottaggio a destra tra Darmian e Dumfries, con il primo ancora in vantaggio.