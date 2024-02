Moviola Inter-Atletico Madrid: no braccio di Molina? Kovacs sicuro − CdS

Il rumeno Kovacs ha diretto Inter-Atletico Madrid, match di Champions League terminato 1-0. L’arbitro rumeno si fa apprezzare sui cartellini gialli estratti, mentre sul rigore ha tirato dritto. La moviola del Corriere dello Sport.

PROMOSSO − Valutazione positiva dell’arbitraggio di Inter-Atletico Madrid per il Corriere dello Sport. Il quotidiano romano assegna un 6,5 al direttore di gara Istvan Kovacs. Ottima gestione dei cartellini gialli, estratti tutti nel secondo tempo. Il primo a Hermoso dopo 8′ di ripresa per un brutto pestone a Nicolò Barella. L’ultimo a Carlos Augusto per aver fermato Correa in ripartenza. In mezzo, giuste anche le ammonizioni per Savic, Morata, Frattesi e Koke. L’episodio più eclatante della serata è l’eventuale braccio di Molina in area di rigore. Secondo il Corriere dello Sport, giusto non concedere il calcio di rigore. L’impatto è col petto. Non c’è niente, invece, nell’area di rigore dell’Inter con de Vrij a chiudere su Llorente e Arnautovic su Morata.

Fonte: Corriere dello Sport – a.s.ag