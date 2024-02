Inter-Atletico Madrid, pagelle: Lautaro Martinez 5! Due al top – TS

L’Inter si gusta la gioia della vittoria nel primo atto della doppia sfida contro l’Atletico Madrid negli ottavi di Champions League. Marko Arnautovic l’uomo vittoria per una notte. Flop Lautaro Martinez. Di seguito le pagelle di Tuttosport.

NUMERI – Con la vittoria di ieri sera sull’Atletico Madrid, l’Inter porta a casa un piccolo vantaggio in vista della gara di ritorno a Madrid per il prossimo marzo. Queste le pagelle di Tuttosport. Yann Sommer porta a casa un 6. Chiamato spesso in causa a giocare con i piedi, nel finale rischia un po’ per un rinvio sbilenco. 6.5 per Benjamin Pavardche col passare dei minuti cresce se di più, chiude bene su Griezmann. Stesso voto anche per De Vrij che risponde presente nonostante il pressing di Morata. 7 invece per Alessandro Bastoni che si ritrova più libero del previsto e ne approfitta, è una spina nel fianco. 5.5 invece per Matteo Darmian che fa fatica con Lino, soffre e se lo perde una volta. Entra bene Denzel Dumfries nella ripresa che si porta a casa un 6.5 diventando un attore del secondo tempo.

AVANTI – 7.5 per Nicolò Barella che è il più ispirato tra i centrocampisti dell’Inter: il più pericoloso. Solo un 5 per Hakan Calhanoglu che parte male e nella ripresa fatica a ripartire. Henrikh Mkhitaryan porta a casa solo un 5.5, si annulla con De Paul. Strappa un 6 invece Davide Frattesi che porta corsa alla squadra. 6 anche per Dimarco che sfrutta bene la fascia. 6.5 anche per Carlos Augusto che aiuta in fase difensiva. 6.5 per Marcus Thuram che scende in campo ispirato, ma a fine primo tempo alza bandiera bianca. 6 per Marko Arnautovic: parte male, non è preciso. Poi arriva la zampata vincente. Solo 5 per Lautaro Martinez, non la sua partita migliore che sbaglia ed entra in ritardo. 6 anche per Alexis Sanchez. Simone Inzaghi invece, per il complesso, porta a casa un sette.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini