Milan-Inter, dubbio sciolto in difesa per Pioli. La preferenza – Sky

In vista del derby di Supercoppa Italiana da giocare a Riad in Arabia Saudita ci sono ancora dubbi sulle formazioni delle rispettive squadre. Secondo Peppe Di Stefano da Sky Sport, Stefano Pioli ha preso una decisione.

FISICO – La fisicità la farà forse da padrona nelle idee di Stefano Pioli. Secondo Peppe Di Stefano, in collegamento dagli studi di Sky Sport, il tecnico del Milan ha sciolto l’ultimo dubbio prima del match con l’Inter: «Gli infortunati sono solo cinque ora e sono a Milanello. Il Milan ha recuperato Kjaer, Origi e Rebic. Sulla formazione c’è una conferma: Simon Kjaer è nettamente in vantaggio rispetto a Pierre Kalulu per affiancare Fikayo Tomori. Giocherebbe il danese nonostante i mesi di stop per i problemi di centimetri in campo. Sono quasi tutti bassi, staccano poco e la dimostrazione sono gli ultimi gol subiti».