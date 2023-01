Compagnoni: «Inter, Milan e Juventus un obbligo. Rose più forti»

La Supercoppa Italiana di domani è sicuramente la partita più importante di questo gennaio, ma non bisogna dimenticare il campionato. Maurizio Compagnoni in collegamento con Sky Sport ha parlato di Inter, Milan e Juventus.

OBBLIGO – In campionato la situazione è estremamente incerta nella zona Champions League. Le distanze sono minime, Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha commentato così la classifica: «Mi sorprenderebbe se le prime quattro attuali non centrassero l’obiettivo Champions League. Ultimamente però hanno problemi. L’Inter prende troppi gol, il Milan è vulnerabile sui palloni alti e ha gli infortuni, per la Juventus si deve vedere come reagirà dopo la batosta di Napoli. Sono squadre che hanno difficoltà, ma lo ripeto, le rose sono più forti e hanno l’obbligo di arrivare lì dove sono adesso».