Maresca arbitro di Inter-Atalanta: da «Sei sempre tu!» al VAR a Firenze

Maresca sarà l’arbitro di Inter-Atalanta, partita della sesta giornata di Serie A in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Napoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di ieri per il match del Meazza



I PRECEDENTI – Inter-Atalanta sarà la decima partita per Fabio Maresca come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è del 7 ottobre 2018, in trasferta con una vittoria per 1-2 sul campo della SPAL. Il ricordo di tutti, però, è l’ultima volta: 23 gennaio, 0-0 in casa dell’Udinese, con la mancata espulsione di Tolgay Arslan nel primo tempo per un palese doppio giallo e quella data nel finale ad Antonio Conte. Il «Sei sempre tu!» del tecnico leccese è diventato un riferimento piuttosto noto che si ricorda ancora oggi. Nonostante queste premesse il bilancio è positivo: sei vittorie, un pareggio (l’unico proprio quello di Udine) e due sconfitte.

SEI SEMPRE TU… ANCHE AL VAR! – Quando Conte ha inveito otto mesi fa un’altra accusa era di essere “presente” anche al VAR. Non aveva tutti i torti: Maresca era stato al monitor, nella scorsa stagione, di un terrificante 2-2 contro il Parma dove non mandò l’arbitro centrale Marco Piccinini (disastroso nella situazione) a rivedere un rigore chiarissimo di Botond Balogh su Ivan Perisic. E c’è pure un precedente freschissimo, perché il direttore di gara della sezione di Napoli era sempre al VAR martedì al Franchi. Lì l’episodio contestato è il gol di Riccardo Sottil, nato da un fallo di Nicolas Gonzalez su Milan Skriniar che l’arbitro Michael Fabbri non ha giudicato tale e che lui non ha ritenuto passibile di review. Ci fosse stato Conte chissà quanto se la sarebbe presa… Maresca ha pure diretto una sfida fra Inter e Atalanta, a Bergamo l’11 novembre 2018 con 4-1 degli orobici ed espulsione per Marcelo Brozovic.