Inter-Atalanta, Pessina recuperato. Freuler ritrova la titolarità: la probabile – CdS

Inter-Atalanta, Gian Piero Gasperini recupera in tempo Pessina per la panchina. Freuler torna titolare a centrocampo: di seguito la probabile formazione dei bergamaschi secondo il Corriere dello Sport.

PROBABILE FORMAZIONE – Inter-Atalanta, Gian Piero Gasperini ancora senza Muriel si affiderà ancora a Zapata in attacco, supportato dietro da Malinovskyi e Pasalic, in vantaggio su Ilicic. Pessina recuperato dopo la botta al piede, sarà regolarmente in panchina. A centrocampo Freuler ritorna titolare dopo il turno di riposo. Conferma per Zappacosta a destra, mentre Maehle agirà sulla fascia sinistra.

Di seguito la probabile formazione dell’Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Pasalic; Zapata.

Fonte: Corriere dello Sport