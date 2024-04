FOTO – La maglia spaziale atterra nello spogliatoio: il dettaglio per Inter-Cagliari!

Una maglia speciale per un’occasione speciale: gli uomini di Simone Inzaghi si preparano a portare Star Trek sul petto per Inter-Cagliari. Le immagini inedite dagli spogliatoi.

DETTAGLIO – Si avvicina l’attesissimo Inter-Cagliari, in scena tra poco più di due ore a San Siro. Cresce l’entusiasmo fra i tifosi dell’Inter che, oltre a sperare nel successo nerazzurro per aggiungere il -1 punto alla seconda stella, si preparano ad assistere allo spettacolo preparato da Paramount+. Lo sponsor nerazzurro, infatti, ha in serbo una serie di sorprese – progettate per il lancio della quarta ed ultima stagione di Star Trek – che andranno in scena prima del fischio d’inizio di Inter-Cagliari. Fra queste, oltre al video di lancio della sfida già reso noto nei giorni precedenti, anche le maglie speciali – e stellari – preparate per gli uomini di Simone Inzaghi. I canali interisti le rendono note, attraverso le foto pubblicate sui social, evidenziano i dettagli sulla tenuta nerazzurra disegnata per l’occasione.

Inter-Cagliari, le foto della maglia a tema Star Trek

Tutto è pronto per il match delle ore 20.45, anche la navicella spaziale di Star Trek che sembra essere già atterrata negli spogliatoio di San Siro.