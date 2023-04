Lukaku: «Capisco le critiche, ma vado avanti. Stiamo dando tanto»

Romelu Lukaku, al termine di Benfica-Inter (vedi articolo), parla a Mediaset e rivela quelli che sono i suoi pensieri: stanno dando tutti tanto ma c’è ancora molta strada da fare.

CONCENTRAZIONE − Romelu Lukaku, a Mediaset, ha parlato così nel post-partita di Benfica-Inter: «Non pesava il pallone del rigore. È tutto nella testa. Io non ascolto nessuno, anche quando i miei compagni mi parlano non li ascolto in quel momento. Sono solo concentrato sulla palla e sul rigore da calciare. Capisco le critiche per le partite che ho fatto fino a poco fa, ma io guardo e vado davanti e provo ad aiutare la squadra in ogni modo. Sto dando tanto, come tutti gli altri. Abbiamo la responsabilità di far bene e ora dobbiamo concentrarci anche in campionato. L’esultanza? È un segreto. Lo spiego a fine stagione. Oggi abbiamo fatto una partita intelligente, potevamo fare altri gol ma 0-2 contro di loro è tanta roba. Del campionato dobbiamo parlare come squadra perché dobbiamo crescere. Dobbiamo fare bene in tutte e tre le competizioni».