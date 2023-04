Inzaghi: «Ottima gara ma non è finita! Critiche fanno parte del gioco»

Simone Inzaghi ha parlato a Sky nel post partita di Benfica-Inter, complimentandosi con i suoi giocatori per la prestazione e parlando delle critiche

OTTIMA GARA– Ecco il commento di Simone Inzaghi nel post partita di Benfica-Inter: «Abbiamo fatto un’ottima gara di corsa, aggressività e determinazione. Ci godiamo questa serata ma sappiamo che sono solo i primi 90′. Abbiamo concesso molto poco, i ragazzi sono stati straordinari. Tra 7 giorni il ritorno che non sarà scontato. Con Fiorentina, Juventus e Salernitana non abbiamo vinto. Sul campo avremmo meritato altro, ma in quel momento significa che dovevamo lavorare di più. Bellissima serata che ci avvicina a un traguardo importante. Secondo me non bisogna dimenticare che è la quarta partita in 7 giorni, è un calendario incredibile e l’Inter è l’unica in Italia. Noi sappiamo che dobbiamo migliorare e cercare di essere sempre migliori. Nel calcio bisogna essere sempre uniti. In questi 18 mesi non ho mai detto nulla a livello di impegno a questa squadra. Siamo ancora dentro tutte le competizioni a metà aprile: dobbiamo continuare così. Io sono soddisfatto per i miei giocatori perché mi hanno sempre dato impegno forte. La mia educazione mi aiuta ad ascoltare le critiche ma anche a ricordarmi che fanno parte del calcio».