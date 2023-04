Inzaghi: «Siamo l’Inter, in questi due anni mai lasciato nulla!»

Inzaghi ha tenuto la conferenza UEFA nel post partita di Benfica-Inter, l’andata dei quarti di finale di Champions League. Queste le risposte che l’allenatore ha dato ai giornalisti presenti all’Estadio da Luz di Lisbona, dalla sala stampa.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Benfica-Inter.

Vi aspettavate questo Benfica?

Squadra forte ma penserei più a noi. Siamo avvantaggiati per il ritorno ma nulla è precluso, dobbiamo ripetere a Milano la partita di oggi.

Ci si deve aspettare turnover adesso?

Sono soddisfatto anche del primo tempo, venire a giocare qui non era semplice. Nel primo tempo creato tanto, poi chiaramente il gol ci ha fatto andare ancora meglio. Ho fatto tre cambi contemporaneamente, non dimentichiamo che è la terza trasferta in sei giorni e la quarta in dieci. Molti giocatori venivano dalle nazionali, questo è un calendario quasi impossibile ma siamo l’Inter e in questi due anni non abbiamo mai lasciato indietro nulla, da Champions League a campionato e Supercoppa Italiana. Vogliamo essere presenti, ci sono difficoltà ma non mi interessa. Ho pensato ai cambi per il bene della squadra, i tre che sono usciti in contemporanea hanno fatto un grandissimo lavoro.

Cosa vuol dire questa vittoria dopo le critiche, secondo Inzaghi?

Alle critiche sono abituato, l’importante era la risposta dei miei ragazzi e l’avevo vista nelle ultime tre partite. Nonostante quello che si sentiva e si diceva ero molto sereno e tranquillo, bisogna essere lucidi e cercare di lasciare quello che la squadra ha creato.

Lukaku senza ammonizione con la stessa esultanza di Torino.

Penso sia stato giusto. Lui e Correa hanno fatto una grande partita come Dzeko e Lautaro Martinez nei primi sessanta minuti. Non li ho mai avuti tutto l’anno a disposizione: adesso, con la fortuna di averli, cerco di alternarli per queste partite.