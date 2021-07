Lugano-Inter 2-2: Satriano pareggia, ma la Lugano Region Cup va ai rigori!

Si è appena conclusa Lugano-Inter, prima amichevole precampionato per Inzaghi. Dopo il primo tempo, concluso sotto (vedi articolo), fa 2-2 Satriano che porta la Lugano Region Cup ai rigori.

LUGANO-INTER, SECONDO TEMPO – Un cambio nel Lugano: Asumah Abubakar-Ankrah per Niklas Muci. È Martin Satriano il più attivo, e al 53’ sfiora di nuovo il gol con un sinistro forte sul primo palo che becca l’esterno della rete. Un minuto dopo finalmente fa centro: Lucien Agoumé pesca Satriano centralmente, gran controllo e rigore in movimento che fa 2-2 in Lugano-Inter. All’ora di gioco esce Dalbert Henrique, che ora andrà al Cagliari, e tocca a Milan Skriniar, dentro pure Ionut Andrei Radu. Si rivede il Lugano al 64’, con un sinistro a giro di Numa Lavanchy a lato. È invece impegnato Radu due minuti dopo, quando Abubakar-Ankrah salta in rimpallo Federico Dimarco e calcia: il portiere rumeno fa un miracolo a mano aperta, poi salva Skriniar. Ritmo spezzato dai tanti cambi, fra questi nel Lugano tocca a Demba Ba mentre nell’Inter debutta Francesco Nunziatini, centrocampista classe 2003 prelevato di recente da Livorno. Proprio al 90’ potrebbe vincerla Skriniar, che di testa mette dentro su punizione, ma è in fuorigioco: gol annullato. La Lugano Region Cup si deciderà quindi ai tiri di rigore.

LUGANO-INTER 2-2 AL 90’ – IL TABELLINO

Lugano (3-5-2): Baumann; Hajrizi, Daprelà (89’ Srdic), Ziegler (78’ Maric); Lavanchy, Custodio (73’ Guidotti), Sabbatini (73’ Covilo), Lovric, Facchinetti (78’ Monzialo); Bottani (78’ Ba), N. Muci (46’ Abubakar-Ankrah).

In panchina: Lungoyi, Morosoli.

Allenatore: Abel Braga

Inter (3-5-2): Handanovic (61’ Radu); D’Ambrosio (79’ Zanotti), Ranocchia, Dimarco; Darmian (89’ Carboni), Gagliardini, Agoumé, Nainggolan (81’ Nunziatini), Dalbert (61’ Skriniar); Satriano (79’ Colidio), Pinamonti.

In panchina: Cordaz, Fabbian, Moretti, Hoti, Sottini.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Luca Piccolo della federazione svizzera

Gol: 30’ Lovric, 35’ Facchinetti, 38’ D’Ambrosio (I), 54’ Satriano (I)

Ammonito: Hajrizi (L)

Recupero: 1’ PT, 3’ ST