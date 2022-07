Lione-Inter, due nuove acquisti pronti all’esordio: il tecnico dei francesi conferma

Sabato sera alle 20.30 è in programma l’amichevole Lione-Inter, dove tra i francesi ci si prepara a un doppio esordio. A confermarlo è stato il tecnico Peter Bosz dopo la vittoria per 0-2 contro il Feyenoord.

PRONTIALL’ESORDIO – Sabato sera, in Lione-Inter, i francesi sono pronti a un doppio esordio. Dopo la vitoria per 0-2 in amichevole contro il Feyenoord, il tecnico Peter Bosz ha confermato come due nuovi acquisti potrebbero già scendere in campo. Si tratta nientemeno che di Corentin Tolisso e Nicolas Tagliafico, sicuramente due ottimi colpi del club transalpino.