Inizia il ritiro campionato anche per l’Inter Women, che da oggi si concentrerà sulla preparazione della prossima stagione.

RITIRO PRECAMPIONATO – Così come la Prima Squadra maschile agli ordini di Simone Inzaghi, anche l’Inter Women di Rita Guarino si concentra sulla preparazione della prossima stagione. Le nerazzurre sono in partenza oggi per Assisi, dove resteranno fino al 30 luglio per la prima parte del ritiro precampionato.