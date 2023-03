Lecce vince al TAR: contro l’Inter tutto esaurito a San Siro nel settore ospiti – CdS

Inter-Lecce con i tifosi salentini presenti a San Siro. Come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, alla fine l’ha spuntata i giallorossi nel batti e ribatti tra Tar e Prefetto di Milano sulla vendita dei biglietti della gara contro l’Inter ai residenti in provincia di Lecce. Sold out nel settore ospiti.

TUTTO ESAURITO – La Prefettura di Milano aveva vietato la trasferta ai leccesi per non precisati motivi di ordine pubblico, decisione poi annullata su ricorso del club salentino, da un provvedimento monocratico del Tar. Il Prefetto di Milano si è opposto con un richiamo agli incidenti verificatisi due settimane fa a Bergamo tra tifosi leccesi ed atalantini. La vicenda si è conclusa solo ieri mattina quando il TAR ha confermato l’annullamento dell’ordinanza prefettizia. Contro l’Inter a San Siro dunque ci saranno ben 4631 tifosi del Lecce nel settore ospiti. Ai 345 tifosi che hanno fatto pervenire la propria richiesta di rimborso entro le ore 14 del 1° marzo sono stati annullati i titoli e conseguentemente rimborsati. I tifosi (838) che invece avevano fatto la richiesta di rimborso dopo le 14 di mercoledì 1° marzo possono presentarsi allo stadio con i loro biglietti che sono validi. Non ci saranno invece gli ultras, impossibilitati di fatto a partire per lo sblocco tardivo della situazione

Fonte: Corriere dello Sport – Elio Donno