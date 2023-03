Dzeko o Lukaku? Scelto il partner d’attacco di Lautaro Martinez: ora servono i gol – CdS

L’Inter contro il Lecce dovrà rialzare la testa e ritrovare fiducia soprattutto in zona gol. Simone Inzaghi ha scelto il partner d’attacco tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku per far coppia con Lautaro Martinez, ma servirà trovare continuità.

IN ATTACCO – Non tutte le colpe del momento dell’Inter sono chiaramente da attribuire a Simone Inzaghi. Anche i giocatori hanno le loro colpe, visto che molti non hanno reso secondo quelle che erano le loro potenzialità. Romelu Lukaku dopo un lungo infortunio sta ritrovando adesso dei minuti nelle gambe, ma non è ancora al top della condizione. Contro il Lecce tornerà in panchina, Simone Inzaghi ha scelto Edin Dzeko per far coppia con Lautaro Martinez. A proposito, il bosniaco non segna dalla Supercoppa con il Milan del 18 gennaio e in campionato addirittura dal Napoli, 2 mesi fa.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno