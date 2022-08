Lecce-Inter, per Inzaghi un recupero e due conferme! Tutto pronto − Sky

In vista di Lecce-Inter, Inzaghi recupera un giocatore e punterà su due conferme. La squadra partirà nel pomeriggio per dirigersi a Lecce. Tutto pronto per l’esordio

LA SITUAZIONE − Matteo Barzaghi a Sky Sport fa il punto sull’Inter anti Lecce in vista di Lecce-Inter: «L’Inter si è già allenata in mattinata, la notizia è il recupero di Marcelo Brozovic che ha fatto anche la partitella di gruppo questa mattina. Partirà con la squadra per Lecce e si candida a prendersi la maglia dal 1′. Sugli esterni si va verso le conferme di Denzel Dumfries e Robin Gosens. Simone Inzaghi ha terminato il lavoro studiando tutti i dettagli. Partenza a metà pomeriggio per l’esordio con il Lecce in programma domani sera alle 20.45».