Casadei, mattinata calda: vede l’Inghilterra. Chelsea e Inter vicini − SM

Casadei si avvicina al Chelsea e alla Premier League. I Blues si stanno avvicinando prepotentemente alla cifra richiesta dall’Inter. Trasferimento ormai ad un passo

VEDE LA PREMIER LEAGUE − Cesare Casadei è destinato al Chelsea. Secondo Daniele Miceli di Sport Mediaset, mattinata calda in casa Inter con il Chelsea che si appresta a fare un nuovo rilancio. I Blues dovrebbero accontentare la richiesta dei nerazzurri di 15 milioni di euro. Dopo la cessione di Andrea Pinamonti al Sassuolo, si tratterebbe di una seconda uscita molto importante per le casse dell’Inter. Il famoso tetto dei più sessanta sta per avvicinarsi.