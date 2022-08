Cucchi: «Serie A equilibrata. 5 squadre. E 3 per sorprendere e divertire»

Riccardo Cucchi ha parlato del campionato di Serie A che comincerà a partire dalla giornata di domani. Le parole del giornalista.

SERIE A – Queste le parole su Twitter da parte di Riccardo Cucchi sul campionato di Serie A che sta per cominciare. “Ci siamo. Da domani si ricomincia. Ho l’ impressione che sarà un campionato equilibrato. Milan Inter Juventus Roma Napoli. E Lazio Atalanta e Fiorentina per sorprendere e divertire. Ma le previsioni sono fatte per essere smentite. Buon calcio“.

Fonte: Twitter Riccardo Cucchi