Lecce-Inter, Cetin in difesa ma a denti stretti! Scelte fatte in attacco – Sky

Lecce-Inter, match in programma stasera al “Via del Mare” (QUI le ultime), vede la neo promossa con una vera e propria emergenza in difesa. Secondo le ultime di Sky Sport, Baroni è costretto a schierare un difensore non in perfette condizioni fisiche

EMERGENZA – Lecce-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio “Via del Mare”. Marco Baroni, secondo le ultime di Matteo Barzaghi, chiede a Mert Cetin di stringere i denti: «Il Lecce è in emergenza in difesa con Cetin che dovrebbe stringere i denti perché ha un problema alla caviglia. In attacco ci sarà Ceesay con Strefezza e Di Francesco».