Lecce-Inter (0-4), c’è un 8! Carlos Augusto il Darmian 2.0: pagelle − TS

Lecce-Inter 0-4 e nerazzurri sempre più primi. Prova schiacciante ieri al Via del Mare, con doppietta di Lautaro Martinez e reti di Frattesi e de Vrij. Le pagelle di Tuttosport.

PAGELLE − Senza sé e senza ma, l’Inter schiaccia pure il Lecce al Via del Mare (0-4) e vola sempre più in testa alla classifica del campionato. I nerazzurri, mercoledì contro l’Atalanta, avranno la possibilità di portarsi addirittura a +12 sulla Juventus seconda. Le pagelle di Tuttosport sottolineano il dominio della Beneamata in Salento. Il migliore è Lautaro Martinez: 8. Doppietta e quota 101 gol toccata. Prestazione da 7.5 sia per de Vrij che per Frattesi. Entrambi in gol e perfetti sostituti di Acerbi e Barella. C’è un solo 7 ed è quello di Asllani. Nota di merito anche per Carlos Augusto (6.5): dove lo metti sta. Insomma è un altro Darmian. Stesso voto anche per Bisseck, Mkhitaryan, Dimarco e Sanchez. Sufficienza piena per Audero, Dumfries, Barella e Klaassen. Ad eguagliare il voto di Lautaro Martinez solo Simone Inzaghi: comanda la sua Inter con un joystick.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino