Marini: «Inter, 2 anni fa problemi di spogliatoio. Ora famiglia! Livello mondiale»

Marini, ex storico giocatore dell’Inter, ha parlato a Radio Anch’io Sport della forza dei nerazzurri. Il segreto è quello di essere tutti amici e fratelli.

IMPRESSIONANTE − Gianpiero Marini sulla forza dei nerazzurri: «L’Inter è da tre anni che sta lì, due anni fa aveva un po’ di problemi al livello di spogliatoio, ora risolti. Oggi è una delle squadre più importanti a livello mondiale. L’Inter può vincere la Champions League. Oltre all’aspetto tattico e fisico, vedi i giocatori che si divertono. Quando si allenano lo fanno tutti col desiderio di vincere e farsi vedere. È una famiglia e questo è merito di Inzaghi e di tutta la dirigenza. Da tre anni lavorano su questo, difficile batterli. Per questo dico che è una delle squadre più forti al mondo. Quando sostituisce cinque giocatori, la partita non si abbassa di volume, ma aumenta. Negli ultimi 10-15’ è capace di ribaltarti la situazione nelle poche volte in cui si trova in difficoltà. Elemento imprescindibile della mediana nerazzurra? Il centrocampo è la parte, al momento, che funziona meglio perché ha giocatori con diverse caratteristiche, ma tutti tecnici e veloci. Dispone di campioni importanti come Calhanoglu, che lo ritengo tra i migliori in assoluto al mondo. È la parte migliore dell’Inter, fermo restando anche i numeri difensivi e in avanti. Frattesi? È ancora giovane e ha ancora molto da imparare. Ha qualità, ma giusto che Inzaghi lo gestisca perché sia Calhanoglu che Barella e Mkhitaryan sono probabilmente superiori».