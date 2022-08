Il Lecce continua a rinforzarsi prima dell’Inter: ufficiale un nuovo esterno

Si avvicina l’esordio in campionato per l’Inter che al Via del Mare incontrerà il Lecce neopromosso alla prima giornata. Intanto, i salentini hanno ufficializzato un altro acquisto

UFFICIALE − Il Lecce ha ufficializzato l’arrivo di Lameck Banda, esterno mancino offensivo classe 2001. Il ragazzo zambiano arriva dal Maccabi Petah Tikva, squadra israeliana. Banda arriva a titolo definitivo. In vista di Lecce-Inter, prima giornata di campionato in programma il 13 agosto, Baroni potrà contare su un nuovo rinforzo. Prima della gara contro l’Inter, il Lecce giocherà nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Cittadella.